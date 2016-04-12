Авиация западной коалиции разбомбила четыре командных центра ИГ в Ираке
13:50, 12 апреля 2016Мир
294 0
Самолеты западной коалиции нанесли удары по четырем командным центрам запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» в Ираке.
REUTERS
Об этом сообщил находящийся с визитом в Ираке министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Росбалт.
«В настоящее время мы осуществляем окружение города Мосул, ведя подготовку к битве, которая будет тяжелой. Два дня назад силы коалиции при участии французской авиации нанесли удары по командным центрам ИГ в Мосуле. В результате были уничтожены четыре важных центра», — сказал министр.
Читайте такжеМИД рекомендует украинцам не ездить в Ирак
Он также выразил уверенность, что «к концу этого года Мосул падет». «Цель уничтожения ИГ до конца года достижима», — отметил Ле Дриан.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter