Авиация западной коалиции разбомбила четыре командных центра ИГ в Ираке

Об этом сообщил находящийся с визитом в Ираке министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Росбалт.

«В настоящее время мы осуществляем окружение города Мосул, ведя подготовку к битве, которая будет тяжелой. Два дня назад силы коалиции при участии французской авиации нанесли удары по командным центрам ИГ в Мосуле. В результате были уничтожены четыре важных центра», — сказал министр.

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Он также выразил уверенность, что «к концу этого года Мосул падет». «Цель уничтожения ИГ до конца года достижима», — отметил Ле Дриан.