"Прорыва не происходит": В Госдуме расстроены, что подаренные Керри матрешки не спасают ситуацию с переговорами
15:08, 08 апреля 2016Мир
1273 0
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков заявил, что прорыва в диалоге между Россией и США пока не наблюдается.
REUTERS
Об этом он заявил на парламентских слушаниях в Госдуме РФ, передает РИА «Новости».
Пушков считает, что госсекретарь США Джон Керри может сколько угодно увозить подаренных матрешек из Москвы, но прорыва пока не происходит.
«Есть серьезное конфронтационное русло, которое демонтировать будет, судя по всему, не просто. То ощущение, которое есть у части нашей элиты, что вот сейчас приедет Керри и мы о чем-то там договоримся… Но почему-то каждый раз, когда приезжает Керри, он увозит очередную матрешку, но прорыва не происходит», - заявили в Госдуме.
Читайте такжеВ Госдуме РФ считают, что Сирия для Европы важнее Украины
Ранее Пушков заявил, что Пентагон отправил американский спецназ в Ирак и Сирию, чтобы "перехватить инициативу в борьбе с террористами на Ближнем Востоке".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter