"Прорыва не происходит": В Госдуме расстроены, что подаренные Керри матрешки не спасают ситуацию с переговорами

Об этом он заявил на парламентских слушаниях в Госдуме РФ, передает РИА «Новости».

Пушков считает, что госсекретарь США Джон Керри может сколько угодно увозить подаренных матрешек из Москвы, но прорыва пока не происходит.

«Есть серьезное конфронтационное русло, которое демонтировать будет, судя по всему, не просто. То ощущение, которое есть у части нашей элиты, что вот сейчас приедет Керри и мы о чем-то там договоримся… Но почему-то каждый раз, когда приезжает Керри, он увозит очередную матрешку, но прорыва не происходит», - заявили в Госдуме.

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