В России отреагировали на заявления Пентагона о наземной операции в Сирии: это "пиар-акция"

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия 1", передает ТАСС.

"Сухопутная операция, о которой сейчас говорят, - это пока операция в основном пиар-политического плана", - считает Пушков.

"Почему (глава Пентагона - Ред.) Эштон Картер вместо того, чтобы действовать и готовить эту дивизию, мобилизовать военно-транспортные самолеты, сначала говорит об этом публично на весь мир? Американцам надо перехватить инициативу на Ближнем Востоке, потому что Сирия - это то место, где решается, кто будет лидером современного мира", - добавил парламентарий.

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Ранее в статье министра обороны США Эштона Картера, опубликованной в издании Politico, говорилось, что США в ближайшее время перебросят в Ирак легендарную 101-ю воздушно-десантную дивизию, которая примет участие в боях против ИГИЛ.

Глава Пентагона отметил, что США согласовали этот план с союзниками по "антиигиловской" коалиции во время встречи в Париже, на которой присутствовали представители Франции, Австралии, Германии, Италии, Нидерландов и Великобритании.