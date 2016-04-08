Под Дамаском боевики ИГИЛ казнили 175 работников захваченного ранее цементного завода

Об этом рассказали сирийские военные, пишет в пятницу, 8 апреля, Лента.ру со ссылкой на Reuters.

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Как сообщал УНИАН, по данным государственного телевидения в Сирии, боевики "Исламского государства" похитили 300 рабочих цементного завода.

По данным министерства промышленности Сирии, руководство завода потеряло связь с рабочими.