Инфляция: 1 гривна равна 20 миллиардам долларов

Центробанк Зимбабве выпустил купюру в 100 миллиардов местных долларов, сообщает AP. Новые банкноты официально будут введены в обращение с понедельника, 21 июля. Однако уже сегодня они будут использоваться при обмене иностранной валюты.

Одной банкноты с одиннадцатью нулями, отмечает AP, не хватит даже для покупки буханки хлеба. За 100 миллиардов зимбабвийских долларов, примерно равных одному доллару США, можно приобрести четыре апельсина.

Еще в мае 2008 года, когда ЦБ Зимбабве предыдущий раз вводил в оборот купюры нового номинала, один американский доллар оценивался в 50 миллионов зимбабвийских. Купюру в 50 миллионов, сообщалось тогда, можно было обменять на три буханки хлеба.

Банкноты, выпускаемые в обращение ЦБ Зимбабве с 2003 года, являются не денежными знаками, а чеками на предъявителя, срок действия которых строго ограничен, уточняет Лента.ру . Так купюры в 100 миллиардов долларов будут действовать лишь до 31 декабря 2008 года.

Зимбабве считается страной с самым высоким в мире темпом роста инфляции. По последним данным ЦБ Зимбабве, обнародованным 16 июля, инфляция в стране составляла 2,2 миллиона процентов в годовом исчислении.