В Исландии новый премьер-министр вступил в должность

Йоханнсон, который ранее занимал пост министра сельского хозяйства, был назначен на этот пост лишь накануне.

Смена премьеров произошла после публикации крупнейшими мировыми СМИ масштабного расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), сообщает Русская служба ВВС.

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В частности, из документов следует, что премьер-министр Гуннлейгссон совместно с супругой владеет офшорной компанией, на счета которой были переведены несколько миллионов долларов после продажи семейного бизнеса.

В 2009 году Гуннлейгссон, став парламентарием, не задекларировал 50% доли в компании, а затем продал ее жене за один доллар.

В результате в понедельник возле здания исландского парламента прошла масштабная акция протеста, и 23 тысячи человек подписали петицию за отставку главы кабинета министров.