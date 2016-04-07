В Исландии новый премьер-министр вступил в должность
В Исландии приведен к присяге новый премьер-министр Сигурпур Инги Йоханнсон, сменивший на этом посту ушедшего в отставку в результате оффшорного скандала Сигмюндюра Давида Гюннлёйгссона.
Йоханнсон, который ранее занимал пост министра сельского хозяйства, был назначен на этот пост лишь накануне.
Смена премьеров произошла после публикации крупнейшими мировыми СМИ масштабного расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), сообщает Русская служба ВВС.
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В частности, из документов следует, что премьер-министр Гуннлейгссон совместно с супругой владеет офшорной компанией, на счета которой были переведены несколько миллионов долларов после продажи семейного бизнеса.
В 2009 году Гуннлейгссон, став парламентарием, не задекларировал 50% доли в компании, а затем продал ее жене за один доллар.
В результате в понедельник возле здания исландского парламента прошла масштабная акция протеста, и 23 тысячи человек подписали петицию за отставку главы кабинета министров.