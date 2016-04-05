Премьер Исландии попросил президента распустить парламент из-за панамского скандала

Эта просьба связана с появлением в СМИ информации о том, что глава кабмина скрывал средства в офшорной компании, сообщает kommersant.ru со ссылкой на Reuters. Сообщается, что президент Исландии отклонил прошение премьера.

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Ранее Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон отказался уйти в отставку, несмотря на призывы сделать это после того, как Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, где говорится об офшорных активах политика.

Публикация расследования об использовании панамских офшоров вызвала первую реакцию властей и налоговых органов. Налоговая служба Австралии начала проверку в отношении более 800 своих граждан, упомянутых в "панамских документах". Президент Франции Франсуа Олланд назвал обнародованную вчера Международным консорциумом расследовательской журналистики информацию "хорошей новостью" и заявил о готовности начать судебные разбирательства. Премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон может уйти в отставку из-за причастности к офшорному скандалу. А власти Панамы объявили, что окажут содействие в любом расследовании, связанном с документами из архива юридической фирмы Mossack Fonseca. В Mossack Fonseca публикацию считают "уголовным преступлением".