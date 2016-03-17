НАТО не хочет новой "холодной войны", но Россия должна уважать границы соседних стран - Столтенберг

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом в Брюсселе.

"Мы видели значительное наращивание российского военного потенциала также в Балтийском регионе с большим количеством самолетов, ростом военно-морского присутствия, а также большим количеством войск. И именно это является причиной, почему НАТО отвечает одновременно увеличением военного присутствия и увеличением готовности и подготовки наших сил для их развертывания в случае необходимости", - заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что все мероприятия, которые осуществляет НАТО, направлены на безопасность и оборону, и эти действия являются сопоставимыми и соответствуют международным обязательствам.

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"И мы не ищем конфронтации с Россией. Мы не хотим новой "холодной войны". По этой причине мы также сообщаем, что должно быть равновесие между военной силой и политическим диалогом и вовлеченностью", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО пояснил, что обсудил с латвийским премьером важность соблюдения одновременно пути укрепления военного потенциала НАТО, оборонного потенциала, но также и стремления политического взаимодействия с РФ.

"Россия будет продолжать оставаться нашим крупнейшим соседом, и поэтому мы также должны продолжать стремиться к более конструктивным отношениям с Россией. Но они должны базироваться на фундаментальных правилах и ценностях, и одной из важнейших ценностей является, несомненно, важность уважения к границам соседей, потому что это предпосылка для конструктивных отношений", - заявил Столтенберг.

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