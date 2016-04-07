Швейцария начала расследование в связи с "офшорным скандалом"

"Мы приняли решение начать следствие в связи с "панамскими документами", подробности раскрывать я пока не могу", - сказал Оливье Жорно, передает Би-би-си.

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Ранее президент Панамы Хуан Карлос Варела заявил о планах по созданию международной экспертной комиссии для повышения прозрачности финансовой системы страны после скандала с офшорами.

В распоряжении крупнейших мировых СМИ появились миллионы документов, в которых указывается, что канадская компания Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.

В документах упоминаются 72 нынешних или бывших глав государств, а также высокопоставленные чиновники, бизнесмены и деятели культуры.