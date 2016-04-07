"Панамский скандал": Поддержка Украины становится более сложной задачей для Запада из-за репутации страны - СМИ

Из материалов Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) следует, что президент Украины Петр Порошенко имеет офшоры на Британских Виргинских островах (БВО), Кипре и в Нидерландах.

Об этом пишет журнал "Новое время".

Читайте такжеЖурналисты "Панамских документов" анонсируют новые расследования по Украине

Согласно документам панамской юрфирмы, которая продает анонимные офшорные компании по всему миру (Mossack Fonseca - прим. Ред.), панамские юристы в 2014 году помогли Порошенко зарегистрировать компанию Prime Asset Partners Limited (БВО), которая стала бы холдингом для активов президентского концерна Рошен. Новая компания осенью того же года учредила на Кипре фирму CEE Confectionery Investments Limited, которая в свою очередь основала в Нидерландах компанию Roshen Europe BV.

Капиталы всех трех структур символические: Prime Asset Partners Limited владеет акциями на сумму $1 тыс., акции ее кипрской “дочки” стоят $ 2 тыс., а на счетах Roshen Europe BV всего $ 85. Тем не менее эти активы не были отображены в декларациях главы государства за 2014-й и следующий год: в графе размер взносов в уставные капиталы компаний, в том числе за рубежом у того стоит прочерк.

В компании Инвестиционный капитал Украины (ICU), которая выступает финансовым советником по продаже Рошена, уверяют: причина сложных манипуляций — не отмывание денег и не попытка избежать уплаты налогов. По словам Макара Пасенюка, директора ICU, все эти офшоры нужны лишь для того, чтобы наконец продать бизнес президента.

“С юридической точки зрения там даже нет уголовной ответственности,— говорит Алена Шкрум, народный депутат от партии Батькивщина, изучавшая право в Сорбоннском и Кембриджском университетах.— Максимум — административная ответственность за то, что активы не записаны в декларации”.

Но рейтинг Порошенко уже сильно упал. По данным опроса Института Горшенина, действия президента, который в 2014-м был избран в первом туре, два года спустя не одобряют 71 % избирателей

Читайте также"Панамский скандал": тетя короля Испании призналась во владении офшором

Издание отмечает, что поддерживать воюющую с Россией страну, особенно себе в урон, Западу будет все сложнее: придется объяснить своим избирателям, зачем финансировать коррупционеров и сохранять санкции против России.

“Поддержка Украины становится все более сложной задачей для западных лидеров из-за репутации Украины,— объясняет Балаш Ярабик, эксперт аме- риканского Фонда Карнеги.— Критика официального Киева нарастает, и эта тенденция продолжится”.

Полный текст материала читайте в печатном выпуске журнала "Новое время" завтра, 8 апреля.