Авиарейс Киев-Лондон сорвали террористы

Авиакомпания British Airways отменила сегодняшний рейс из Киева в Лондон (аэропорт «Хитроу»), запланированный на 15.45.

Информация об этом размещена на официальном сайте международного аэропорта «Борисполь», сообщает Обком.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Великобритании полиция арестовала свыше 20 человек по подозрению в подготовке взрывов 12 пассажирских самолетов в Англии и США. По данным полиции, арестованные собирались пронести на борт самолетов взрывчатые вещества в ручном багаже, чтобы взорвать лайнеры приблизительно посредине полета.

Аресты прошли минувшей ночью в Лондоне.

Авиакомпания British Airways сообщила, что утром в четверг запретила проносить любую ручную кладь на борт своих самолетов.