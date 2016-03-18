ЕC в ближайшие дни может начать депортацию мигрантов в Турцию

Лидеры ЕС пока продолжают обсуждать вопрос о дате вступления соглашения в силу, сообщает Росбалт со ссылкой на Reuters.

По словам собеседников агентства, в реальности возвращение мигрантов может занять гораздо больше времени, чем предполагается.

Читайте такжеЕвросоюз согласовал позицию по решению миграционного кризиса

Греческие чиновники предупреждают, что подготовка к высылке прибывающих на греческие острова мигрантов может занять несколько недель.

Как сообщал УНИАН, ЕС и Турция договорились по миграционной проблеме. Так, после введения безвизового режима с Евросоюзом, Турция обещает принимать обратно всех нелегалов, попавших в ЕС с ее территории.