СБ ООН заблокировал внесенное Россией заявление по Сирии, Чуркин назвал "деструктивной" позицию Украины

Об этом сообщается на сайте постоянного представительства РФ в ООН.

В заявлении постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, указывается, что Москва внесла в Совбез проект заявления для прессы с призывом обеспечить максимально представительный характер межсирийского диалога.

Дипломат объяснил, что российскую сторону беспокоит отсутствие приглашения в Женеву для сирийских курдов. По его словам, такая линия "противоречит установкам резолюций СБ ООН на инклюзивность политического процесса в Сирии".

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По словам Чуркина, проект заявления в результате был заблокирован некоторыми западными странами.

Чуркини также заявил, что украинская делегация внесла и свою "деструктивную лепту" в блокирование российского проекта решения.

"Казалось, что нашу обеспокоенность разделяют все основные партнеры. Мы внесли на рассмотрение членов СБ ООН проект заявления для прессы с призывом обеспечить максимально представительный характер межсирийского диалога в ходе предстоящих переговоров. Мы были удивлены, когда этот проект был заблокирован некоторыми западными странами. Свою деструктивную лепту внесла также украинская делегация", - говорится в заявлении российского постпреда.

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