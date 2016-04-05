ЦРУ предупреждает о высокой вероятности терактов в Восточной Европе, в Польше не исключают взрывы и авиакатастрофу

Похожие сигналы были получены из разведывательных источников, приближенных к арабских организаций в Западной Европе, сообщает "Польское радио".

Эти сигналы свидетельствуют о том, что теракты могут осуществить одновременно в Софии, Бухаресте, Будапеште, Берлине и Варшаве. ЦРУ допускает, что теракты могут произойти во время Всемирных дней молодежи между 27 и 31 июля.

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Встреча с Папой Римским Франциском запланирована в Кракове, однако, некоторые события будут происходить и в Варшаве. ЦРУ рекомендует принять дополнительные меры по обеспечению безопасности и предлагает помощь американских специалистов.

Агентство внутренней безопасности Польши уверяет, что тесно сотрудничает с партнерскими спецслужбами, но из-за правовых ограничений не разглашает подробностей. Однако, польское правительство все возможные опасения сводит к минимуму.

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В распоряжение польских СМИ попал документ Правительственного центра безопасности под названием «Сеть безопасности во время саммита НАТО и Всемирных дней молодежи». Этот документ включает в себя предварительный анализ угроз, которые могут привести к возникновению кризисной ситуации.

В список входят использование огнестрельного оружия или взрывчатого вещества, катастрофы с участием авиа-, железнодорожного или автомобильного транспорта, массовое нарушение общественного порядка, отказ электрических систем и систем связи, похищения людей, дезинформация или нарушения закрытого воздушного пространства с помощью беспилотных летательных аппаратов.

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Однако, ни одна из перечисленных угроз не получила статуса «очень вероятной» или хотя бы «вероятной». Как «возможные» были учтены только применение огнестрельного оружия или взрывчатых веществ и авиакатастрофу.