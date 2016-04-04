Грузия предлагает посредничество в переговорах по Нагорному Карабаху

Вслед за руководителем парламентского большинства Георгием Вольским, который предложил провести азербайджано-армянские переговоры в Тбилиси, руководитель генерального штаба Вооруженных сил Грузии Вахтанг Капанадзе заявил, что Грузия должна сыграть «роль посредника» в конфликте, передает радио "Свобода".

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По словам Капанадзе, Грузия – одна из стран, имеющих хорошие отношения с обеими сторонами конфликта. «Очень жаль, что решить эту проблему мирным путем не удалось по ряду причин. Это болезненный процесс для всего региона. Так что мы очень внимательно наблюдаем за событиями. У нас тесные отношения с нашими коллегами в Азербайджане и Армении, мы получаем полную информацию», – заявил Капанадзе, выразив надежду, что сторонам удастся перевести ситуацию в мирную фазу и остановить огонь.

Министр обороны Грузии Тинатин Хидашели заявила, что во время его последних контактов с армянским и азербайджанским коллегами «никаких просьб и предложений от них в адрес Грузии не поступало».

«Мы стараемся быть постоянно информированными и находиться в постоянной коммуникации. Премьер-министр Грузии вчера изложил позицию грузинского государства, которая, разумеется, соответствует позиции наших партнеров. Главная задача сегодня – это прекращение огня. Когда вокруг стрельба, когда напряженность достигает такого масштаба, который мы увидели в Нагорном Карабахе, здесь главная задача – прекращение огня. После этого может продолжиться разговор о все остальное», – заявила глава оборонного ведомства Грузии.

По данным ООН, по состоянию на 3 апреля вследствие обострения конфликта в Нагорном Карабахе погибли 33 человека, более 200 – ранены.

Ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля. 3 апреля Азербайджан объявил о прекращении в одностороннем порядке военных действий в Нагорном Карабахе. В свою очередь Армения назвала заявление Баку «информационной ловушкой». Стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия и продолжении обстрелов.