"Манипуляция и ничего общего с реальностью": Польша отреагировала на заявления РФ о "войне с памятниками"

Об этом говорится в ответе польского на МИД на заявления представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает "Европейская правда".

"Заявления представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой абсолютно ложны", – говорится в документе.

Польский МИД отметил, что государство обеспечивает охрану кладбищ, где похоронены советские солдаты, и поэтому заявления о "войне памятников" не имеют ничего общего с реальностью.

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В то же время, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Польши, соглашение 1994 года не охватывает так называемые символические памятники, которые находятся не на месте захоронений солдат, а являются исключительно символами советского господства.

"На территории Польши находится несколько сотен таких памятников, расположенных за пределами кладбищ. Согласно польскому законодательству, они остаются в ведении местных муниципальных властей. Действия местной власти относительно этих памятников полностью соответствуют польскому и международному законодательству и не нарушают Соглашения между правительством РП и правительством РФ", - резюмируют в польском МИД.

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Ранее сообщалось, что Институт национальной памяти (IPN) Польши предлагает снести около 500 советских памятников в стране.

Российский МИД резко отреагировал на такую инициативу и выразил надежду, что Польша откажется от этих планов.