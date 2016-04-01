Турция массово отправляет мигрантов обратно в Сирию - Amnesty International

Эксперты правозащитной организации Amnesty International (AI) заявляют о массовых фактах принудительного возвращения беженцев из Турции в Сирию. Об этом сказано в обнародованном 1 апреля отчете, который цитирует Deutsche Welle.

Читайте такжеВ Европу по Средиземному морю с начала года прибыли почти 165 тысяч мигрантов

Как утверждает AI, с середины января количество возвращенных в Сирию мигрантов, в том числе женщин и детей, достигло нескольких тысяч. Искателей убежища отправляют группами численностью до 100 человек.

"В одном из случаев Анкара отправила обратно в Сирию трех малолетних детей без их родителей, в другом - покинуть территорию Турции заставили женщину на восьмом месяце беременности", - отметили в правозащитной организации.

Отмечается, что факты депортации зафиксированы, в частности, на фоне принятия ЕС и Турцией на экстренном саммите в Брюсселе 18 марта соглашения, согласно которому Анкара примет у себя мигрантов, которые с 20 марта нелегально прибыли в Грецию, а государства ЕС распределят 72 тысячи беженцев с турецкой территории.

Наблюдения экспертов правозащитной организации на сирийско-турецкой границе свидетельствуют о том, что Турция далеко не "безопасная третья страна" для беженцев. Кроме того, в таких действиях они усматривают "нарушение международного права".

Поэтому, на взгляд правозащитников, страны-члены ЕС должны немедленно призвать Анкару предоставить защиту беженцам и положить конец нарушениям прав человека. А пока этого не произошло, ЕС не следует "без разбора отправлять тех, кто ищет защиты" из Греции обратно в Турцию, добавляют в организации.