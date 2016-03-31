На конференции ООН по разрешению кризиса мигрантов никакого прорыва не достигли

Об этом сообщило управление Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев, передает украинская редакция "Немецкой волны". До проведения женевской конференции существовало согласие на принятие 178 тыс. мигрантов. Сейчас же согласовано предоставление убежища почти 185 тыс. людей.

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На открытии конференции в Женеве, в которой приняли участие представители более 90 стран, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал все страны мира проявить солидарность и принять 480 тыс. мигрантов из Сирии в течение следующих трех лет.

В результате войны в Сирии, которая продолжается с 2011 года, погибли около 250 тыс. людей, почти 5 млн были вынуждены уехать за границу. Большинство из них переехали в соседнюю Турцию, Ливан, Иорданию и Ирак. При этом Турция приняла свыше 2,7 млн сирийцев, Ливан - более миллиона, а Иордания - более 600 тыс. беженцев из Сирии.