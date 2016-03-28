Взрыв в Лахоре: смелый ход, чтобы заявить о себе, как о самых жестоких террористах Пакистана - The Guardian

Об этом пишет Джейсон Бёрк в статье "Взрыв в Лахоре: смелый ход, чтобы заявить о себе, как о самых жестоких террористах Пакистана", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Взрыв в популярном парке в Лахоре – самая кровопролитная попытка новой исламской экстремистской группировки утвердиться в качестве наиболее агрессивной и жестокой из таких групп, действующих в Пакистане.

Целью стала давно преследуемая христианская община страны, согласно достоверным заявлениям "Джамаат-уль-Ахрар", группировки, основанной около двух лет назад после раскола внутри движения, известного как пакистанский "Талибан".

Тем не менее, когда террорист-смертник взорвал начиненное гвоздями устройство рядом с детской площадкой, среди десятков жертв оказалось много мусульман. Но это вряд ли беспокоит преступников.

В последние десятилетия экстремистские клирики не прекращают усилий по поиску теологического обоснования таких жертв, и, хотя такие аргументы оспаривают ученые, их проповедуют в радикальных мечетях и преподают во многих религиозных школах Пакистана.

"Джамаат-уль-Ахрар", как и более широкий пакистанский "Талибан", следует экстремистскому строго консервативному деобандскому направлению ислама. Наряду с одинаково нетолерантными школами практики, группировка за последние годы неоднократно вторгалась в Пакистан, используя гораздо более открытые местные традиции.

Группировка, основанная в неспокойной зоне вдоль границы Пакистана с Афганистаном, взяла на себя ответственность за целый ряд нападений, часто на государственных служащих или представителей религиозных меньшинств, и открыто заявила, что ведет войну против "неверующего государства".

Она называет себя "настоящий" пакистанский "Талибан" и выступает против стратегии переговоров, принятой официальным руководством движения после крупного нападения на его оплот в 2014 году.

Это недавнее нападение, похоже, должно отправить четкий сигнал местным политикам, а также использовать гнев значительного числа пакистанцев, возникший в марте после казни человека, который в 2011 году застрелил ведущего политика, который стремился защитить христиан.

1-го марта более 100.000 человек присутствовали на похоронах Мумтаз Кадри, убийцы из города Равалпинди. В воскресенье Отряды полиции особого назначения использовали слезоточивый газ, чтобы разогнать протесты консерваторов, выступающих против казни.

Жертвой Кадри стал губернатор провинции Пенджаб (Пакистан), который призывал помиловать христианку, заключенную в тюрьму согласно суровым законам о богохульстве. "Джамаат-уль-Ахрар", похоже, изо всех сил пытается проникнуть в Пенджаб, богатейшую и самую густонаселенную провинцию Пакистана, которая также является политической опорой Наваза Шарифа, премьер-министра.

Группировка нанесла удар во время популярной церемонии на пограничном посту Вагах в ноябре 2014 года. Пенджаб долгое время был сферой интересов исламистских группировок, которые связаны с пакистанскими службами безопасности и обычно воздерживаются от ударов внутри страны.

Официальные представители полиции и других ведомств в Лахоре уже давно выражали обеспокоенность по поводу других групп, особенно тех, которые связаны с пакистанскими талибами, создающими в городе сети.

"Мы знаем, что они здесь, но не знаем, почему еще не напали", - сказал высокопоставленный сотрудник полиции в 2013 году. Теперь они напали.