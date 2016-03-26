Американская певица Мэрайя Кэри отменила концерт в Брюсселе из-за терактов

Знаменитая американская певица Мэрайя Кэри отменила запланированный на 27 марта концерт в Брюсселе из соображений безопасности после серии терактов в бельгийской столице, произошедших 22 марта.

Об этом исполнительница написала на своей странице в Twitter.

"Я люблю моих поклонников в Брюсселе, но сейчас вынуждена прислушаться к рекомендациям и отменить шоу ради безопасности моих фанатов, моей группы и всех остальных", - написала Кэри.

По данным СМИ, в настоящее время Мэрайя Кэри находится в турне с программой "Sweet Sweet Fantasy". На этой неделе ее концерты прошли в Кардиффе, Лондоне и Люксембурге. Брюссельский концерт был запланирован на 27 марта.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Брюсселе произошло три взрыва - два в аэропорту и один в метро. Более 30 человек погибли, более 300 получили ранения.

Ответственность взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

Предыдущая серия терактов в Европе произошла 13 ноября 2015 года в Париже, которая унесла жизни 130 человек.