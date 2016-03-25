Керри предложил бельгийским властям помощь в обеспечении безопасности и поимке преступников

По его словам, боевики "Исламского государства" начали прибегать к насилию за пределами Ближнего Востока потому, что их фантазии по поводу создания халифата рушатся, сообщает Русская служба ВВС.

Керри прибыл в Брюссель в пятницу, чтобы предложить бельгийским властям американскую помощь в обеспечении безопасности граждан страны и поимке преступников.

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Его визит в бельгийскую столицу был организован в срочном порядке, когда американский госсекретарь находился в Москве. Самолет Джона Керри приземлился в пятницу в еще не работающем аэропорту Брюсселя.

Среди жертв взрывов в Брюсселе были два гражданина Соединенных Штатов.

"Соединенные Штаты скорбят вместе с вами по любимым и близким людям, в том числе американцам, которых у нас жестоко отняли, и молятся за пострадавших в результате этих подлых атак", - заявил госсекретарь Джон Керри.

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"Je suis bruxellois. Ik ben Brussel ("Я брюсселец")", - произнес Керри на французском и голландском.