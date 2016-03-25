Сегодня Путин встретится с Кадыровым

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Сегодня в графике президента несколько рабочих встреч. Одна из них - региональная, с главой региона. Это будет встреча с Рамзаном Кадыровым", - сказал Песков.

При этом он отказался уточнять тему предстоящей беседы Путина с главой Чечни. "Давайте ее дождемся. Не буду сейчас ничего анонсировать. Я даю вам факт. Буквально через несколько часов она состоится", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

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Напомним, полномочия Кадырова на посту главы Чеченской Республики истекают 5 апреля 2016 года.

Как сообщал УНИАН, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его время на посту руководителя региона прошло. При этом он заявил, что руководству государства необходимо найти другого человека на эту должность.