Обама призвал мир объединиться против терроризма

Об этом заявил президент США Барак Обама, выступая на совместной с президентом Аргентины пресс-конференции, передает Би-би-си. Барак Обама подчеркнул, что США будут продолжать борьбу с экстремистской группировкой "Исламское государство" до полного ее уничтожения.

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"Мир должен объединиться против терроризма. Мы можем и должны победить тех, кто представляет угрозу не только для нашего народа, но для всех людей в мире", - сказал президент США.

Как сообщал УНИАН, в столице Бельгии 22 марта произошли три взрыва: два в аэропорту и один в метро. В результате погиб 31 человек, еще 300 получили ранения. Ответственность за нападения взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".