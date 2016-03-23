В Бельгии задержали третьего подозреваемого в организации взрывов в аэропорту

Бельгийские правоохранители задержали третьего подозреваемого в организации терактов в Брюсселе 22 марта. Об этом пишет издание RTL.

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Сообщается, что полицейские задержали Лашруи в Андерлехте. На фото с камеры наблюдения, распространенного вчера, он в шляпе и очках. Лашруи также подозревают в причастности к терактам в Париже.

Как сообщал УНИАН, вчера в Брюсселе состоялась серия терактов. По последним данным, при взрывах погибли 34 человека. Позже трех причастных к атаке людей задержали в Баварии. Еще двух мужчин арестовали вчера неподалеку от метро "Маальбек", где произошел один из взрывов.