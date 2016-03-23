"Брюссельские смертники" причастны к терактам в Париже – СМИ

Халид и Ибрагим Аль Бакрауи, которые, вероятно, совершили взрывы в брюссельском метро и аэропорту, причастны к парижским терактам. Об этом со ссылкой на La Libre пишет "Европейская правда".

Читайте такжеТеррористы, которые атаковали аэропорт Брюсселя, имели пять "взрывных" чемоданов – СМИ

По информации издания, один из братьев мог совершить взрыв в аэропорту "Завентем", другой взорвал себя на станции метро Маальбек. Ранее сообщалось, что они оба были в аэропорту.

Сейчас о братьях известно, что полиция ранее объявила их в розыск из-за того, что они арендовали несколько квартир для террористов, которые совершили теракты в Париже 13 ноября 2015 года.

Издание RTBF отмечает, что Халид под вымышленным именем снимал дом, в котором скрывался главный подозреваемый в организации парижских терактов Салах Абдеслам.

Про Ибрагима также известно, что в октябре 2010 года он был приговорен уголовным судом Брюсселя за стрельбу по полицейским из автомата Калашникова.

Кроме того, Халид в феврале 2011 года был приговорен к 5 годам лишения свободы условно за похищение автомобилей.

Также среди подозреваемых в причастности к терактам 22 марта 24-летний Наджим Лашруи, который подозревается в участии в терактах в Париже 13 ноября.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Брюсселе состоялась серия терактов. По последним данным, при взрывах погибли 34 человека.