Госдеп США предупреждает граждан о потенциальной опасности посещения Европы

В Госдепе США сообщили о потенциальной опасности при посещении стран Европы после терактов в Бельгии, передает 112 Украина.

Отмечается, что "террористические группы продолжают планировать теракты в Европе, в зону риска попадают спортивные мероприятия, достопримечательности, места общественного питания и транспорт".

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Кроме того, американцам рекомендуют до 29 марта воздержаться от поездок в Брюссель, в связи с высоким уровнем террористической угрозы (повышена до 4-го уровня), а также вызванных этим перебоев в работе транспорта и аэропорта. Если несмотря на предупреждение граждане все же решат посетить город, им рекомендуют не посещать места массового скопления людей.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе состоялась серия терактов. В частности, два взрыва прогремели в аэропорту, еще один в метро. Федеральный прокурор Бельгии Фредерик ван Леу официально заявил, что три взрыва в Брюсселе были терактами. Он также сообщил, что один из взрывов в аэропорту был осуществлен террористом-смертником. По последним данным, при взрывах погибли 34 человека.