Самый высокий небоскреб в мире осветили цветами бельгийского флага (фото, видео)

20:21, 22 марта 2016
Мир
2427 0

Самый высокий небоскреб в мире Бурдж Халифа в Дубае подсветили цветами бельгийского флага в знак поддержки Бельгии, где 22 марта была совершена серия терактов.

REUTERS

Здание высотой 828 метров также подсветили в виде флага Европейского союза, передает meduza.io.

Читайте такжеСерия терактов в Брюсселе: все подробности (фоторепортаж, видео)

Сообщается, что вечером 22 марта в цвета бельгийского флага раскрасят Эйфелеву башню.

В ноябре 2015 года, после серии терактов в Париже, многие здания по всему миру были освещены цветами французского флага.

@gulf_news

Как сообщал УНИАН, сегодня произошли два взрыва в брюссельском аэропорту, а затем была взорвана бомба в метро. Жертвами терактов, по разным данным, стали от 30 до 34 человек, более 200 человек пострадали.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter