Самый высокий небоскреб в мире осветили цветами бельгийского флага (фото, видео)

Здание высотой 828 метров также подсветили в виде флага Европейского союза, передает meduza.io.

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Сообщается, что вечером 22 марта в цвета бельгийского флага раскрасят Эйфелеву башню.

В ноябре 2015 года, после серии терактов в Париже, многие здания по всему миру были освещены цветами французского флага.

Как сообщал УНИАН, сегодня произошли два взрыва в брюссельском аэропорту, а затем была взорвана бомба в метро. Жертвами терактов, по разным данным, стали от 30 до 34 человек, более 200 человек пострадали.