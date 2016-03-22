Самый высокий небоскреб в мире осветили цветами бельгийского флага (фото, видео)
20:21, 22 марта 2016Мир
2427 0
Самый высокий небоскреб в мире Бурдж Халифа в Дубае подсветили цветами бельгийского флага в знак поддержки Бельгии, где 22 марта была совершена серия терактов.
REUTERS
Здание высотой 828 метров также подсветили в виде флага Европейского союза, передает meduza.io.
Читайте такжеСерия терактов в Брюсселе: все подробности (фоторепортаж, видео)
Сообщается, что вечером 22 марта в цвета бельгийского флага раскрасят Эйфелеву башню.
В ноябре 2015 года, после серии терактов в Париже, многие здания по всему миру были освещены цветами французского флага.
@gulf_news
Как сообщал УНИАН, сегодня произошли два взрыва в брюссельском аэропорту, а затем была взорвана бомба в метро. Жертвами терактов, по разным данным, стали от 30 до 34 человек, более 200 человек пострадали.
Burj khalifa in Dubai in recognition of the tragedy in Brussels pic.twitter.com/IKQzd8xTzb— Julian Carter (@julianlcarter) March 22, 2016
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter