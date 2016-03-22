В Бельгии объявлен трехдневный траур после терактов
17:50, 22 марта 2016Мир
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В Бельгии объявлен трехдневный национальный траур по жертвам серии терактов, которые потрясли столицу страны Брюссель.
В Бельгии объявили трехдневный траур / twitter.com/XHNews
Согласно последним сообщениям, в целом от трех взрывов погибли не менее 34 человек, около 200 получили ранения, передает ТАСС. Данные о погибших и пострадавших все время уточняются.
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Напомним, ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
Премьер Бельгии сегодня посетит место теракта в аэропорту Брюсселя. Сейчас аэропорт закрыт и полностью блокирован полицией. Пожар, возникший на месте двух взрывов, ликвидирован, в зале вылета, где произошли теракты, работают криминалисты.
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