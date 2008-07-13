Маккейн хочет Россию наказать, а Обама напоминает про ядерное оружие

Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама выступил против предложения своего соперника по президентской гонке - республиканца Джона Маккейна исключить Россию из "Большой восьмерки" (G8). По словам Б.Обамы, международному сообществу необходима помощь Москвы в борьбе с распространением ядерного оружия. "Это было бы ошибкой", - заявил демократ, рассуждая о предложении Дж.Маккейна. "Если мы хотим сохранить режим нераспространения (ядерного оружия), без сотрудничества с Россией не обойтись", - добавил он.

"Если говорить о том количестве радиоактивного материала, который циркулирует в странах бывшего Советского союза и о тех объемах технической информации, которыми располагают эти страны, то без участия России наши усилия на фронте нераспространения будут значительно ослаблены", - пояснил Б.Обама в интервью американским СМИ, выдержки из которого приводит Reuters.

Напомним, сенатор от Аризоны Дж.Маккейн уже долгое время ратует за исключение России из "Большой восьмерки" в качестве наказания за "сворачивание политических свобод". В G8 входят США, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Канада и Япония. Россия присоединилась к группе индустриально развитых стран мира в 1997 г.