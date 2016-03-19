В районе авиакатастрофы Boeing зафиксировали редкое природное явление

В Ростове-на-Дону во время катастрофы самолета Boeing 737-800 было зафиксировано редкое природное явление - струйное течение, сообщает ТСН.uа.

"Скорость ветрового потока в районе падения самолета достигала ураганных значений, превышая 100 километров в час (30 метров в секунду). В течение всей ночи скорость ветра в Ростове-на-Дону составляла 12-14 метров в секунду, порывы - до 19 метров в секунду, однако на высотах от 600 до 10 тысяч метров наблюдалось струйное течение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие метеоусловия могли повлиять на динамику полета.

Как сообщалось ранее, самолет компании FlyDubai разбился во время захода на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону в ночь на 19 марта. Лайнер следовал рейсом из Дубая в Ростов-на-Дону. Самолет коснулся земли и разлетелся на куски.

На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Среди пострадавших есть также восемь украинцев.

Среди причин катастрофы называют плохие погодные условия и ошибку пилота. Следственный комитет России возбудил дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Ростовский аэропорт закрыли на сутки.