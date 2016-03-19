Появилась запись переговоров пилотов упавшего Boeing с диспетчерами аэропорта Ростова

На записи никаких признаков волнения пилоты не проявляют, передает "Эхо Москвы".

Голоса членов экипажа спокойные, пилоты ни о чем не тревожатся и не сообщают о каких-то проблемах на землю.

Судя по переговорам международного экипажа, до момента катастрофы полёт Боинга проходил в штатном режиме. О том же рассказали журналистам и диспетчеры аэропорта Ростова-на-Дону.

При этом на финальном этапе полета экипаж борта предупреждали о сильном боковом ветре.

Читайте такжеНа месте катастрофы Boeing 737-800 нашли второй "черный ящик"

В конце переговоров командира экипажа авиакомпании FlyDubai с диспетчерами аэропорота Ростова последние говорят, что аэропорт закрыт, следом их спрашивают, что там случилось. Судя по метеосводке, которую диспетчеры неоднократно передавали пилотам по радиосвязи, в момент захода Boeing в аэропорту у земли был ветер с порывами.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 738 авиакомпании FlyDubai, следовавший из крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов Дубая, разбился при заходе на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. По предварительным данным, которые приводит на своей странице в Facebook авиакомпания FlyDubai, на борту находились 55 пассажиров, включая 33 женщин, 18 мужчин, четырех детей и семь членов экипажа.

Следователи заявляют, что причиной авиакатастрофы в Ростове-на-Дону самолета авиакомпании FlyDubai могла стать ошибка экипажа, техническая неисправность или сложные метеоусловия.

Также стало известно, что самолет Sukhoi Superjet 100-95B авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Москвы, три раза пытался приземлиться в аэропорту Ростова в период между первым заходом на посадку Boeing 737-800 и его аварией.