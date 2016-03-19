ВОЗ: в Анголе полторы сотни людей умерли от желтой лихорадки - BBC

00:41, 19 марта 2016
Мир
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158 человек умерли от желтой лихорадки в Анголе с тех пор, как в прошлом году началась вспышка этой болезни.

REUTERS

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения, передает BBC Украина.

Председатель педиатрического госпиталя в столице страны Луанде рассказал, что только в понедельник у них умерли 27 детей.

В ВОЗ говорят, что в стране выросла заболеваемость и на другие болезни, такие как холера и малярия. Особенно страдают городские районы.

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Эти проблемы связывают с ухудшением санитарных условий. Из-за падения цен на нефть Ангола - второй по величине экспортер этого ресурса в Африке - должна сократить бюджетные расходы.

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