ВОЗ: в Анголе полторы сотни людей умерли от желтой лихорадки - BBC
00:41, 19 марта 2016Мир
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158 человек умерли от желтой лихорадки в Анголе с тех пор, как в прошлом году началась вспышка этой болезни.
REUTERS
Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения, передает BBC Украина.
Председатель педиатрического госпиталя в столице страны Луанде рассказал, что только в понедельник у них умерли 27 детей.
В ВОЗ говорят, что в стране выросла заболеваемость и на другие болезни, такие как холера и малярия. Особенно страдают городские районы.
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Эти проблемы связывают с ухудшением санитарных условий. Из-за падения цен на нефть Ангола - второй по величине экспортер этого ресурса в Африке - должна сократить бюджетные расходы.
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