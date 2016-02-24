США намерены увеличить военные расходы в ответ на агрессию РФ против Украины

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая во вторник, 22 февраля, в международном комитете Европарламента, передает РБК-Украина.

Увеличение американского вклада в оборону Европы, наращивание военных расходов НАТО и военное усиление восточного фланга альянса является следствием присоединения Крыма к России и других действий РФ в отношении Украины.

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Столтенберг сказал, что Соединенные Штаты ответили на российскую агрессию в Украине мультимиллиардным вкладом, чтобы гарантировать безопасность Европы.

"Ранее в феврале министр обороны США Эш Картер попросил Конгресс США увеличить этот вклад в 2017 году в четыре раза. Это означает больше вооруженных сил, больше военной подготовки и учений, больше размещенного вооружения и развития соответствующей инфраструктуры в европейских странах", - также сообщил он.

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