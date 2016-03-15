Reuters сообщает об участии российской авиации в наступлении близ Пальмиры

Сирийские войска поддерживались "мощным прикрытием с воздуха российскими самолетами", сообщает Reuters со ссылкой на телеканал al-Manar.

Читайте такжеВывод российской авиации из Сирии (фоторепортаж)

В то же время, по данным военного источника, сирийская армия продолжала наступление к западу от Пальмиры, сообщает РИА Новости.

По его словам, военным удалось уничтожить три наблюдательных пункта и взять под свой контроль две стратегические высоты со стороны горы Ттар.

"Под прикрытием артиллерии и авиации сирийские войска и ополченцы заняли две стратегические высоты на хребте Хийан напротив горы Ттар к западу от Пальмиры. Самолеты уничтожили три наблюдательных пункта ИГ - это помогло закрепиться отрядам на высотах", - рассказал источник, не уточнив при этом, о чьей авиации идет речь.

Напомним, 14 марта, президент России Владимир Путин приказал начать с 15 марта вывод основной части войск из Сирии.