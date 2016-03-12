Глава МИД Сирии: на саммите в Женеве не будут обсуждаться выборы

Об єтом заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, передает Би-би-си. "Ни он (спецпосланник ООН Стаффан де Мистура), ни кто-либо другой не имеет права говорить о президентских выборах. Это право только сирийского народа", - заявил Муаллем на пресс-конференции в Дамаске.

Читайте такжеЛидеры сирийской оппозиции примут участие в переговорах в ЖеневеПо его словам, в соответствии с международными договоренностями посланник ООН не имеет права утверждать повестку дня внутрисирийских переговоров.

Министр также заявил, что представители правительства категорически отказываются обсуждать вопросы федерализации и разделения Сирии.

"Мы выступаем за единство сирийской территории и народа, за независимость и суверенитет Сирии", - сказал он.

Муаллем добавил, что сирийское правительство по-прежнему готово к переговорам с оппозицией, однако будет ждать ее прибытия в Женеву не более 24 часов.

Представители сирийской оппозиции в ответ заявили, что глава МИД "останавливает переговоры в Женеве еще до их начала".

Накануне главная сирийская оппозиционная группа - Высший комитет по переговорам - заявила, что примет участие в мирных переговорах по Сирии, которые пройдут 14 марта в Женеве.

В конце февраля комитет объявил, что сирийская оппозиция поддерживает прекращение огня, договора о котором удалось достичь при содействии властей России и США.