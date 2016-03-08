Стала известна дата возобновления мирных переговоров по Сирии

Вновь произошел перенос возобновления переговоров на несколько дней. Полноформатное возобновление переговоров по Сирии в Женеве ожидается 14 марта, сообщает ТСН.ua.

"По текущей ситуации, полноформатный раунд ожидается 14 марта", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что вновь произошел перенос возобновления переговоров на несколько дней, но это не означает отсутствия отдельных консультаций со сторонами.

"Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура возобновит межсирийские переговоры, как и планировалось, в среду, 9 марта", - говорится в статье.

При этом часть делегаций прибудет в Женеву 12 и 13 марта.

Подчеркивается, что межсирийские мирные переговоры в Женеве, свернутые в начале февраля после безрезультатного раунда консультаций, планируется возобновить в первой декаде марта.

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Как сообщал УНИАН, переговоры в Женеве по сирийскому вопросу начались 29 января под эгидой ООН. Состав участников определялся в ходе многосторонних консультаций с участием России, США и других стран. А 4 февраля спецпосланник ООН по сирийскому кризису Стаффан де Мистура объявил о срыве международных переговорах по Сирии. 23 февраля президенты США и России достигли договоренности о прекращении боевых действий в Сирии с 27 февраля.