Число жертв наводнений в бразильском Сан-Паулу достигло 18 человек

Число жертв наводнений в бразильском штате Сан-Паулу достигло 18 человек. По данным представителей сил гражданской обороны, еще девять местных жителей числятся пропавшими без вести, сообщает ТАСС.

Наиболее пострадавшим районом стал "большой Сан-Паулу" - так в Бразилии называют территорию, которая включает в себя крупнейший мегаполис страны и его пригороды. Около 25 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Спасательные работы пока не завершены, так как представители сил гражданской обороны и пожарные испытывают трудности при попытке добраться до некоторых затопленных участков.

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Сильные ливни начались в Сан-Паулу в четверг около 16:30 по местному времени (21:30 по киевскому времени) и продолжались до утра. Стихия повлияла на работу международного аэропорта Сан-Паулу "Гуарульос". В пятницу утром из-за частичного затопления там были отменены все рейсы. Движение пригородных электричек также было приостановлено.

Кроме того, из-за наводнений в городе Сан-Паулу образовались рекордные пробки. Утром длина участков дорог, движение по которым было серьезно затруднено, в совокупности составила 177 км.