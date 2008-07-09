Во Франции на АЭС произошла утечка радиоактивных отходов

На ядерном объекте на юге Франции близ Авиньона произошла утечка отходов, содержащих необогащенный уран.

30 тысяч литров жидкости, содержащей 12 граммов необогащенного урана на литр, просочились в почву; отходы также попали в две реки, сообщает Би-Би-Си.

Утечка произошла во вторник вечером в одном из подразделений комплекса атомной электростанции "Трикастен".

По заявлению властей, риск для населения небольшой, однако они запретили местным жителям ловить рыбу, купаться и пользоваться водой из колодцев.

По словам пресс-секретаря Агентства по ядерной безопасности ЭВАНДЖЕЛИИ Пети, речь идет не о радиоактивном инциденте, а об экологическом происшествии.

Другой представитель Агентства подчеркнул, что в общей сложности в жидкости содержалось около 360 кг урана, который, по его словам, обладает весьма низким уровнем радиоактивности, но при этом токсичен.

Уровень содержания урана в реке Гаффьер в 1000 раз превысил нормальный, но, по словам представителей Агентства по ядерной безопасности, он быстро снижается.

Французская организация Sortir du nucleaire ("Отказаться от атомной промышленности"), выступающая против использования атомных электростанций, заявила, что утечка негативно повлияет на окружающую среду и здоровье людей.

Примерно 80% потребляемой электроэнергии Франция получает от работы атомных электростанций.