Неизвестные в полицейской форме расстреляли 10 человек в столице Гондураса

Неизвестные в полицейской форме расстреляли из автоматов Калашникова 10 человек в столице Гондураса, городе Тегусигальпа, сообщает Газета.ru со ссылкой на Reuters.

"Пять человек подъехали к бильярдному залу на северо-востоке города и открыли огонь из AK-47, на месте погибли восемь человек, еще двое скончались в больнице", - говорится в сообщении.

Дополнительных подробностей происшествия чиновники не сообщили.

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Отмечается, что в Гондурасе каждый день погибают до 16 человек, в основном, в результате столкновений наркокартелей и преступных группировок.