Неизвестные в полицейской форме расстреляли 10 человек в столице Гондураса
05:49, 06 марта 2016Мир
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Восемь человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице.
REUTERS
Неизвестные в полицейской форме расстреляли из автоматов Калашникова 10 человек в столице Гондураса, городе Тегусигальпа, сообщает Газета.ru со ссылкой на Reuters.
"Пять человек подъехали к бильярдному залу на северо-востоке города и открыли огонь из AK-47, на месте погибли восемь человек, еще двое скончались в больнице", - говорится в сообщении.
Дополнительных подробностей происшествия чиновники не сообщили.
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Отмечается, что в Гондурасе каждый день погибают до 16 человек, в основном, в результате столкновений наркокартелей и преступных группировок.
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