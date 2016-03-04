В Сирии на фоне перемирия прошли протесты против Асада - BBC

Об этом сообщает BBC Украина.

Демонстранты в некоторых районах Хомса, Алеппо, Дамаска и Дары призвали к отстранению от власти режима президента Башара Асада.

Перемирие в Сирии началось почти неделю назад. Впрочем, главный оппозиционный орган заявляет, что условия прекращением огня не были выполнены.

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Руководитель главной оппозиционной группы Риад Хиджаб обвинил правительственные силы в блокировании поставок гуманитарной помощи.