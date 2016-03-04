В Сирии на фоне перемирия прошли протесты против Асада - BBC
23:29, 04 марта 2016Мир
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Сотни сирийцев в районах, которые контролируют повстанцы, воспользовались перемирием и провели небольшие антиправительственные протесты.
REUTERS
Об этом сообщает BBC Украина.
Демонстранты в некоторых районах Хомса, Алеппо, Дамаска и Дары призвали к отстранению от власти режима президента Башара Асада.
Перемирие в Сирии началось почти неделю назад. Впрочем, главный оппозиционный орган заявляет, что условия прекращением огня не были выполнены.
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