В Сирии на фоне перемирия прошли протесты против Асада - BBC

23:29, 04 марта 2016
Мир
1803

Сотни сирийцев в районах, которые контролируют повстанцы, воспользовались перемирием и провели небольшие антиправительственные протесты.

REUTERS

Об этом сообщает BBC Украина.

Демонстранты в некоторых районах Хомса, Алеппо, Дамаска и Дары призвали к отстранению от власти режима президента Башара Асада.

Перемирие в Сирии началось почти неделю назад. Впрочем, главный оппозиционный орган заявляет, что условия прекращением огня не были выполнены.

Читайте такжеАрмия Асада захватывает новые территории, несмотря на перемирие - сирийская оппозиция

Руководитель главной оппозиционной группы Риад Хиджаб обвинил правительственные силы в блокировании поставок гуманитарной помощи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter