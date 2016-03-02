Командующий сил НАТО: кризис с беженцами в Европе порожден Россией и Асадом

Выступая перед сенатской комиссией по делам вооруженных сил, он сказал, что действия России в Сирии лишь усугубляют проблему с растущей, как раковая опухоль, экстремистской группировкой "Исламское государство", передает Русская служба Би-Би-Си.

Несмотря на публичные заявления, Россия мало что сделала для противодействия ИГ, лишь укрепляя позиции сирийского президента Башара Асада, заявил генерал.

По словам Бридлава, Россия и Асад используют массовую миграцию как оружие для нанесения урона европейской инфраструктуре и подавления европейской решительности.

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В качестве примера он привел использование бочковых бомб против мирного населения Сирии. Использование подобного оружия не имеет какого-либо военного оправдания. Их цель - запугать жителей Сирии, чтобы они пустились в бегство.

В потоке беженцев, прибывающих в Европу, присутствуют террористы, преступники и иностранные боевики, что серьезно повышает угрозу террористических нападений, сказал главком НАТО сил в Европе.

Он отметил, что ИГ распространяется как раковая опухоль в людской массе, используя пути наименьшего сопротивления, представляя угрозу как европейской нации, так и Соединенным Штатам.

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В ответ на вопрос о том, будут ли боевики ИГ продолжать вливаться в потоки беженцев, Бридлав сказал: "Думаю, они уже сегодня этим занимаются".

Также он сказал, что Россия представляет все большую угрозу и для самих США.