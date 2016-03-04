Клинтон готова рассекретить данные об НЛО в случае победы на выборах

Об этом в четверг, 3 марта, в интервью телеканалу KLAS-TV заявил глава ее предвыборного штаба Джон Подеста.

Подеста сказал, что разговаривал с Клинтон о необходимости рассекретить некоторые данные об НЛО, пишет Дождь.

«Думаю, мне удалось ее убедить в том, что нужно рассекретить как можно больше документов, поскольку люди должны знать правду», — добавил он.

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Подеста является известным сторонником раскрытия засекреченной информации об НЛО. Он призывал к этому еще в девяностых годах, когда был главой администрации президента США при Билле Клинтоне.

При Бараке Обаме он проработал год старшим советником и после ухода с этой должности отметил, что больше всего сожалеет о том, что не смог добиться публикации данных об НЛО.

Как сообщал УНИАН, демократ Хиллари Клинтон и республиканец Дональд Трамп выиграли в большинстве штатов, где прошли праймериз и кокусы в так называемый "Супервторник".