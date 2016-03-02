Турция не пропустила корабли НАТО в свою акваторию

Такое решение в Турции объяснили тем, что командующему морской группировкой НАТО нужно вернуться в Анкару, чтобы определить зону нахождения кораблей, передает Газета.ru со ссылкой на RTBF.

Отмечается, что корабли направлялись для проведения операции по пресечению незаконной миграции.

Читайте такжеВ НАТО отрицают возможность поддержки Турции, если она сама нападет на РоссиюРанее УНИАН сообщал, что Организация Североатлантического договора (НАТО) для наблюдения в Эгейском море за незаконной миграцией разместила пять кораблей. "НАТО остается объединенным. 5 кораблей из Германии, Канады, Италии, Турции и Греции размещены в Эгейском море", - отметила пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску.