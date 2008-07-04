Россия не будет добывать нефти ни больше, ни меньше
00:03, 04 июля 2008Мир
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Мнение главы Газпрома
В ближайшие годы уровень добычи нефти в РФ не будет падать и останется на прежнем уровне. Такое мнение глава Газпрома Алексей Миллер высказал, выступая перед журналистами в Баку. "В этом году, видимо, добыча останется на том же уровне, что и раньше", - сказал он.
При этом, по мнению главы Газпрома, в следующие годы также не следует ожидать существенного роста объемов нефтедобычи в РФ.
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