Из сектора Газа эвакуировали более 80 граждан Украины

2 июля 2008 г. после прекращения беспорядков с палестинской стороны с помощью офицеров египетских спецслужб граждане Украины (81 человек – 31 женщина и 50 детей) пересекли палестинский КПП, контролируемый группировкой ХАМАС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, автобусами они были доставлены через нейтральную полосу к египетской границе на КПП Рафах, где их встретили украинские дипломаты. Операции по вывозу граждан Украины из заблокированного сектора Газа подготовило Посольство Украины в Египте в тесном сотрудничестве с МИД АРЕ, египетскими спецслужбами, палестинскими дипломатами и Посольством Украины в Государстве Израиль. Вместе с украинскими гражданами были вывезены также 20 граждан из России, Казахстана, Киргизстана, Молдовы и Греции.

Украинские дипломаты оказали эвакуированным необходимую консульскую помощь, в частности, в получении египетских виз, а также обеспечили их вместе с представителями туристической полиции автотранспортом, размещением в гостиницах и авиабилетами.

Как сообщалось, 1 июля Израиль закрыл КПП на границе с сектором Газа в ответ на ракетный обстрел израильской территории из сектора Газа.