В Бельгии столкнулись два поезда: 30 раненых

Около 30 человек получили ранения, в том числе двое - тяжелые, при столкновении пассажирского и товарного поездов в центральной части Бельгии. Как сообщило бельгийское управление железнодорожной сети, инцидент произошел в четверг утром в районе Эрмаль-су-Юй.

По поступившим данным, пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, несколько человек госпитализированы. Причины происшедшего выясняются.

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