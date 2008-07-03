В Бельгии столкнулись два поезда: 30 раненых
14:01, 03 июля 2008Мир
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Причины происшедшего выясняются
Около 30 человек получили ранения, в том числе двое - тяжелые, при столкновении пассажирского и товарного поездов в центральной части Бельгии. Как сообщило бельгийское управление железнодорожной сети, инцидент произошел в четверг утром в районе Эрмаль-су-Юй.
По поступившим данным, пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, несколько человек госпитализированы. Причины происшедшего выясняются.
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