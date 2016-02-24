Скончался старший брат Фиделя Кастро

Об этом передает Reuters со ссылкой на официальные местные СМИ.

Он умер в Гаване 21 февраля. Его кремированные останки будут перевезены в городок Биран на востоке Кубы, где родились братья Кастро.

Рамон родился 14 октября 1924 года. Будучи студентом, изучал сельскохозяйственное машиностроение в университете Гаваны. Как и его братья, он участвовал в партизанской борьбе против диктатора Фульхенсио Батисты. Не принимая участия непосредственно в вооруженных действиях, организовал для партизан несколько сетей водоснабжения. За свою борьбу Рамон Кастро был заключен в тюрьму. После свержения в 1953 году режима Батисты работал в качестве сельскохозяйственного советника, специалистом в области сахарной промышленности и крупного рогатого скота.

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В последние годы Рамон Кастро жил на ферме неподалеку от Гаваны.

Его браться также находятся в преклонном возрасте. Фиделю Кастро 89 лет, а Раулю - 84 года.

Напомним, Фидель Кастро ушел в отставку из-за болезни, сначала в предварительном порядке в 2006 году и окончательно в 2008 году. Его преемником стал Рауль Кастро, который пообещал уйти в отставку в 2018 году.