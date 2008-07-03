Медведев помог Абрамовичу сбежать с Чукотки

Президент России Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия Романа Абрамовича на посту губернатора Чукотки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «В связи с заявлением губернатора Чукотского автономного округа Романа Абрамовича о досрочном прекращении полномочий... постановляю принять отставку губернатора Чукотского автономного округа Абрамовича по собственному желанию», - цитирует пресс-служба текст указа президента.

Временно исполняющим обязанности губернатора Чукотки назначен Роман Копин.

24 декабря 2000 года Роман Абрамович победил на выборах губернатора Чукотского автономного округа, набрав более 90% голосов избирателей. В октябре 2005 года президент России внес на рассмотрение думы Чукотского АО кандидатуру Романа Абрамовича для наделения его полномочиями губернатора Чукотки на новый срок. 21 октября дума утвердила Абрамовича на пост губернатора. Решение было принято единогласно - 11 депутатами из 11 присутствующих. В декабре 2006 года Роман Абрамович обратился к президенту России с просьбой о прекращении его полномочий на посту губернатора. Абрамович тогда заявил, что продолжит осуществлять ряд экономических проектов, направленных, прежде всего, на дальнейший рост уровня жизни на Чукотке.

Газета.ру