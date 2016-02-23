В Москве презентовали доклад о преступлениях в Чечне, несмотря на сообщение о "бомбе" (видео)

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, в начале презентации агрессивно настроенный сторонник российского президента Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова ворвался в зал и разбросал фальшивые доллары. Позже в зал вломился неадекватный мужчина, который "объявил", что Кадыров очень много сделал для России. В ходе дебоша он повредил оборудование некоторых телеканалов.

Несмотря на такие агрессивные действия, автор доклада, один из лидеров российской оппозиционной партии ПАРНАС Илья Яшин продолжал презентацию. Через несколько минут было объявлено об анонимном звонке о минировании офиса партии ПАРНАС.

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Яшин на требование сотрудника полиции покинуть помещение отметил, что правоохранители срывают проведение политического мероприятия, хотя накануне здание уже проверялось.

Яшин завершил презентацию и ответил только на несколько вопросов собравшихся журналистов.

В ходе презентации, отвечая на вопрос УНИАН, он подчеркнул, что по указанию "федеральных властей" чеченские боевики принимали активное участие в боях против украинской армии на Донбассе.

"Почему я занялся докладом? Первая причина – я убежден, что Кадыров стоит за убийством моего друга Бориса Немцова. Я добиваюсь. Чтобы этот человек был привлечен к ответственности. Вторая причина – я считаю деятельность Кадырова в Чечне угрозой моей страны. То, что делает Путин – это самоубийственная политика", - сказал Яшин.

Кроме этого, Яшин отметил, что понимает риски за критику Кадырова, который "спускает политические убийства".

Он возложил ответственность за создание "неуправляемого режима" в Чечне лично на президента Путина.

"Наша задача привлечь внимание российского общества и потребовать отставки Кадырова с поста руководителя Чечни. Путин заложил на Северном Кавказе бомбу замедленного действия, которая может взорваться и обернуться третей чеченской войной в результате любого политического кризиса", - сказал Яшин.