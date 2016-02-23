Кадыров создал "чеченский халифат" и может поставить вопрос о выходе Чечни из состава РФ - доклад

Об этом говорится в независимом докладе "Угроза национальной безопасности", который сегодня в Москве намерен презентовать один из лидеров российской оппозиционной партии ПАРНАС Илья Яшин.

"Мало кто замечает, что на территории России за последние годы сформировалось наше местное исламское государство. Обособленный «чеченский халифат» живет по своим традициям и законам, при этом исправно получает миллиардные субсидии из российского бюджета. Глава Чечни Рамзан Кадыров купается в роскоши, реализуя политику приоритета некоторых шариатских норм над российскими законами, и наращивает свою военную мощь. Боевики из Чечни осуществляют террористические атаки на оппонентов Кадырова и в Москве, и за пределами России", - говорится в документе.

Отмечается, что с каждым годом уверенность Кадырова в собственной неуязвимости крепнет и его тон в разговоре с федеральной властью становится все наглее.

"Кадыров знает, что за его спиной боеспособная чеченская армия, преданная лично ему, а главное, лояльность президента Путина. Ни силовые структуры, ни правительство не в состоянии подчинить Кадырова российским законам и вернуть Чечню в рамки российского суверенитета", - говорится в документе.

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Заявляется, что перспективы взаимоотношений Чечни и федерального центра вызывают серьезные опасения.

Режим Кадырова накопил достаточные ресурсы, чтобы в случае политической нестабильности ставить вопрос о выходе из состава России - не исключено, что захватив и часть территорий прилегающих регионов. По сути результатом политики Путина на Северном Кавказе стало появление на юге страны государственного образования, создающего риски новой масштабной войны. В Чечне произошло формирование опасного режима, лояльность которого обусловлена исключительно удовлетворением финансовых и политических аппетитов Кадырова со стороны федерального центра.

Подчеркивается, что ни один политик и ни одно ведомство не способны сегодня гарантировать, что созданное в Чечне исламское государство Кадырова, упивающегося вседозволенностью, не превратится со временем в новое "Исламское государство", готовое объявить джихад России, как это уже делал отец Рамзана Кадырова.

Доклад представляет анализ того, как на территории России последовательно сформировалась опасная криминальная группировка, по сути заменившая собой чеченское государство.

"Это повествование о том, как Рамзан Кадыров, во многом копирующий политический стиль Владимира Путина, но с добавлением национальной и религиозной специфики, стал ключевой и по сути неуправляемой фигурой в российской политике. Задача доклада - открыть глаза российскому обществу на тот факт, что Рамзан Кадыров при попустительстве руководства страны и спецслужб стал фигурой, представляющей угрозу национальной безопасности России", - говорится в документе.

Презентацию планируют освещать более сотни российский и иностранных корреспондентов.